Olanda-Polonia, partita spettacolare al De Kuip: in gol anche Zielinski (VIDEO) (Di sabato 11 giugno 2022) La fine dei campionati e delle varie coppe, che hanno visto protagonisti i club durante la stagione appena conclusa, ha dato il via libera alla nuova UEFA Nations League. Quest’anno, visto anche lo slittamento del Mondiale nei mesi di novembre e dicembre, la competizione è iniziata a giugno e si stano disputando diverse partite in queste due settimane di inizio mese. Il gruppo 4 della League A è composto da Belgio, Olanda, Polonia e Galles: questa sera stanno andando in scena Olanda-Polonia e Galles-Belgio. La Polonia di Piotr Zielinski, dopo aver subito una brutta goleada per 6-1 contro il Belgio, ha tanta voglia di rivincita. Gol Piotr Zielinski (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images) La sfida di Rotterdam tra Olanda e ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 11 giugno 2022) La fine dei campionati e delle varie coppe, che hanno visto protagonisti i club durante la stagione appena conclusa, ha dato il via libera alla nuova UEFA Nations League. Quest’anno, vistolo slittamento del Mondiale nei mesi di novembre e dicembre, la competizione è iniziata a giugno e si stano disputando diverse partite in queste due settimane di inizio mese. Il gruppo 4 della League A è composto da Belgio,e Galles: questa sera stanno andando in scenae Galles-Belgio. Ladi Piotr, dopo aver subito una brutta goleada per 6-1 contro il Belgio, ha tanta voglia di rivincita. Gol Piotr(Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images) La sfida di Rotterdam trae ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : Polonia, Olanda…) legati propria al rifiuto di pagare in rubli e dopo la messa al bando del petrolio russo siamo si… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NATIONS LEAGUE - Olanda-Polonia, in gol l'azzurro Zielinski - apetrazzuolo : NATIONS LEAGUE - Olanda-Polonia, in gol l'azzurro Zielinski - napolimagazine : NATIONS LEAGUE - Olanda-Polonia, in gol l'azzurro Zielinski - SpazioInter : Pareggio in tre minuti, Dumfries in gol salva l'Olanda contro la Polonia (VIDEO) - -