Olanda-Polonia in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Nations League 2022 2023

L'Olanda dovrà vedersela con la Polonia in occasione della terza giornata dei gironi della Nations League 2022/2023. I giocatori dei Paesi Bassi, con Denzel Dumfries a rappresentare primariamente la Serie A al fianco di Matthijs De Ligt, tenterà di scardinare l'impeto polacco alimentato da Piotr Zielinski e Robert Lewandowski. Sfida che promette assolutamente emozioni e gol, tra due compagini pronte a divertire e onorare la competizione; l'incontro si svolgerà a partire dalle ore 20.45 di oggi, sabato 11 giugno. La diretta televisiva dell'evento sarà offerta da Sky Sport (canale 201 come evento singolo, mentre canale 203 come diretta gol), con live streaming

