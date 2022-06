Olanda-Polonia | gol di Dumfries | destro da distanza ravvicinata e 2-2 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 11 giugno 2022) Ribaltata nel giro di cinque minuti la partita, valida per la terza giornata di Nations League 2022/2023. Lewandowski e compagni erano infatti avanti di due reti ma hanno subito la rimonta degli orange. Il gol del 2-2 l’ha messo a segno l’esterno dell’Inter Denzel, che ha confermato la sua attitudine offensiva. Verticalizzazione di Aké per la sponda di un attaccante; dopo alcuni rimpalli, la palla finisce in area di rigore tra i piedi diche, tutto solo sulla destra, calcia in porta. La sfera viene deviata da un difensore e finisce in rete, ma l’assistente dell’arbitro segnala una posizione di fuorigioco. Dopo un check del Var, però, la rete viene convalidata e l’può festeggiare il pareggio. In alto ildel gol. SportFace.