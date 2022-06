Offerta monstre del Psg per Scamacca: la posizione del Milan! (Di sabato 11 giugno 2022) In casa Paris Saint Germain è tempo di grandi rivoluzioni. Dopo l’ufficialità del rinnovo di Mbappé arrivata nelle scorse settimane e l’addio del Direttore Sportivo Leonardo, il club francese inizia a concentrarsi anche sul fronte mercato, e lo fa guardando in Italia. Come riportato stamane dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il nuovo Ds Luis Campos ha messo nel mirino un giovane attaccante azzurro. Si tratta di Gianluca Scamacca. Gianluca Scamacca Sassuolo Psg Il centravanti del Sassuolo, nel mirino anche del Milan che è alla ricerca di una punta da alternare con Olivier Giroud, interessa davvero al club parigino che sarebbe disposto a pagare una grossa cifra per portarlo in Francia quest’estata. Il classe ’99 è reduce da una splendida stagione, 36 presenze in maglia neroverde condite da 16 gol, che ha fatto aumentare il prezzo del suo ... Leggi su rompipallone (Di sabato 11 giugno 2022) In casa Paris Saint Germain è tempo di grandi rivoluzioni. Dopo l’ufficialità del rinnovo di Mbappé arrivata nelle scorse settimane e l’addio del Direttore Sportivo Leonardo, il club francese inizia a concentrarsi anche sul fronte mercato, e lo fa guardando in Italia. Come riportato stamane dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il nuovo Ds Luis Campos ha messo nel mirino un giovane attaccante azzurro. Si tratta di Gianluca. GianlucaSassuolo Psg Il centravanti del Sassuolo, nel mirino anche del Milan che è alla ricerca di una punta da alternare con Olivier Giroud, interessa davvero al club parigino che sarebbe disposto a pagare una grossa cifra per portarlo in Francia quest’estata. Il classe ’99 è reduce da una splendida stagione, 36 presenze in maglia neroverde condite da 16 gol, che ha fatto aumentare il prezzo del suo ...

Pubblicità

PietroMazzara : ?? Riprende quota la pista #Bremer per il #Milan, con #Botman che si complica vista l’offerta monstre del #Newcastle. @MilanNewsit - Mattnerazzurro : RT @BeanInterista: La gente che venderebbe Skriniar senza neanche pensarci mi fanno piu schifo dei Suningher. Ok l'offerta (ipotetica) mons… - Tifosoneroazzur : @CapitanFarris 70-80 MLN ??Per cosa per gli Scarpini!!!Rapporto Età-Qualità/Esperienza 100MLN sono pure pochi... De… - davideinno85 : RT @PietroMazzara: ?? Riprende quota la pista #Bremer per il #Milan, con #Botman che si complica vista l’offerta monstre del #Newcastle. @Mi… - NUFC_Index : RT @PietroMazzara: ?? Riprende quota la pista #Bremer per il #Milan, con #Botman che si complica vista l’offerta monstre del #Newcastle. @Mi… -