Odissea finita per la Sea Watch 3. Sbarcati a Pozzallo tutti i 344 migranti (Di sabato 11 giugno 2022) Odissea finita per la Sea Watch 3. "Tutte le persone soccorse da Sea Watch 3 sono finalmente sbarcate a terra, al sicuro. Auguriamo loro un futuro sereno, lontano da guerre e persecuzioni". Lo annuncia, su Twitter, la Ong Sea Watch al termine dello sbarco al porto di Pozzallo. A bordo della Sea Watch si trovavano 344 persone soccorse in mare nei giorni scorsi. Stando a quanto trapela, i migranti versano in buone condizioni. La ong, finite le operazioni, è pronta per tornare in mare ed effettuare ulteriori salvataggi. Un'esigenza che trova conferma nel fatto che, con il mare calmo e le condizioni climatiche favorevoli, sono in aumento i barconi con migranti in fuga da guerre e vessazioni che tentano la traversata nel ...

