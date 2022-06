Nuovi equilibri in azienda | quale strategia adottare?

Leggi su lombardiaeconomy

(Di sabato 11 giugno 2022) La presenza di un piano previsionale triennale, e la sua declinazione annuale, costituiscono un punto di riferimento per l’Con il primo si tracciano le linee guida strategiche per il prossimo triennio, con il secondo se ne declinano le risultanze per ciascuno degli anni dei quali è composto il periodo. Ulteriore attività è la distribuzione del piano annuale nei 12 mesi tenendo in debito conto gli andamenti stagionali. In assenza di strumenti e sensibilità che supportino detta attività è preferibile una ripartizione lineare con suddivisione dell’anno in dodicesimi. La situazione gestionale consuntiva alla fine di ciascun mese sarà affiancata al pro-rata della pianificazione annuale. Le eventuali differenze dovranno costituire il presupposto per fare dei ragionamenti e, del caso, ritarare i futuri orientamenti per ridurre al minimo, se non annullare, le ...