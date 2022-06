Nuoto, Pellegrini: “Ritirarmi scelta giusta, non ho nostalgia. La Nazionale è fortissima” (Di sabato 11 giugno 2022) “Sono ancora convinta che la scelta di Ritirarmi sia stata quella più giusta, fatta nel momento migliore per me. Non ho la nostalgia di chi dice: ‘da domani mi tuffo’. Ho tentennato, ma ho avuto la fortuna di capire che il mio fisico non ce l’avrebbe fatta neanche a tenere 8 mesi. È stata una scelta abbastanza obbligata. La Nazionale è fortissima, la squadra maschile può fare tantissimi colpi. A Tokyo si sono visti i primi acuti importanti: Paltrinieri, Martinenghi, Ceccon, Miressi. Inoltre al femminile ci sono Quadarella, Panziera, Pilato, Carraro, Castiglioni, la staffetta mista: tocca a loro. Ne vedremo delle belle”. Queste sono le dichiarazioni concesse da Federica Pellegrini alle colonne della ‘Gazzetta dello Sport’. L’icona del ... Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) “Sono ancora convinta che ladisia stata quella più, fatta nel momento migliore per me. Non ho ladi chi dice: ‘da domani mi tuffo’. Ho tentennato, ma ho avuto la fortuna di capire che il mio fisico non ce l’avrebbe fatta neanche a tenere 8 mesi. È stata unaabbastanza obbligata. La, la squadra maschile può fare tantissimi colpi. A Tokyo si sono visti i primi acuti importanti: Paltrinieri, Martinenghi, Ceccon, Miressi. Inoltre al femminile ci sono Quadarella, Panziera, Pilato, Carraro, Castiglioni, la staffetta mista: tocca a loro. Ne vedremo delle belle”. Queste sono le dichiarazioni concesse da Federicaalle colonne della ‘Gazzetta dello Sport’. L’icona del ...

Pubblicità

sportface2016 : #Nuoto, #Pellegrini: 'Ritirarmi scelta giusta, non ho nostalgia. Nazionale fortissima' - Giornaleditalia : #italpresssport Nuoto: Pellegrini 'Ritirarmi è stata la scelta più giusta' - Gazzetta_it : #Pellegrini e l’Italia ai Mondiali: “Anche senza di me vi divertirà” - redazionerumors : La campionessa di nuoto è stata 'rapita' dalle sue amiche e colleghe per il suo addio al nubilato. Insieme hanno pr… - tribuna_treviso : [IL VIDEO] Le regine del nuoto femminile italiano sono volate a Formentera per l'addio al nubilato di Federica Pell… -