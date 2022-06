Notizia da Firenze, i viola provano il grande colpo: nel mirino un big dell’Inter (Di sabato 11 giugno 2022) La data di inizio del calciomercato estivo è vicina ed i club di Serie A sono in gran fermento per portare a termine delle grandi trattative per rinforzare le proprie rose. La Fiorentina, ad esempio, ha concluso lo scorso campionato ottenendo la qualificazione alla Conference League ereditando il posto della Roma che si è aggiudicata la prima edizione della coppa. Per il club gigliato si tratta di un ritorno nelle competizioni europee dopo diversi anni di piazzamenti nella zona medio-bassa della classifica. La dirigenza viola, dunque, ha intenzione di costruire una grande squadra in modo da poter proseguire in crescendo il progetto tecnico con Vincenzo Italiano. Calciomercato Fiorentina Dzeko A tal proposito la Fiorentina sta pensando ad un grande nome per l’attacco, con esperienza ed in grado di far accrescere il potenziale ... Leggi su rompipallone (Di sabato 11 giugno 2022) La data di inizio del calciomercato estivo è vicina ed i club di Serie A sono in gran fermento per portare a termine delle grandi trattative per rinforzare le proprie rose. La Fiorentina, ad esempio, ha concluso lo scorso campionato ottenendo la qualificazione alla Conference League ereditando il posto della Roma che si è aggiudicata la prima edizione della coppa. Per il club gigliato si tratta di un ritorno nelle competizioni europee dopo diversi anni di piazzamenti nella zona medio-bassa della classifica. La dirigenza, dunque, ha intenzione di costruire unasquadra in modo da poter proseguire in crescendo il progetto tecnico con Vincenzo Italiano. Calciomercato Fiorentina Dzeko A tal proposito la Fiorentina sta pensando ad unnome per l’attacco, con esperienza ed in grado di far accrescere il potenziale ...

Pubblicità

distefanovalori : RT @Daniele_V94: @LArcidiaco @Kurosh_74 @Giulio_Firenze Marzo ?? maggio ?? L’anno degli estremi :) Non immaginavo di entrambi. Marzo soprattu… - serlupini46 : RT @TurismoItaliaNw: La compagnia aerea Binter lancia una promozione per i voli dall'Italia alle Isole Canarie dal 1 settembre e il 30 nove… - Botti801 : RT @TurismoItaliaNw: La compagnia aerea Binter lancia una promozione per i voli dall'Italia alle Isole Canarie dal 1 settembre e il 30 nove… - ABenedetti32 : RT @TurismoItaliaNw: La compagnia aerea Binter lancia una promozione per i voli dall'Italia alle Isole Canarie dal 1 settembre e il 30 nove… - CasaSpineto : RT @TurismoItaliaNw: La compagnia aerea Binter lancia una promozione per i voli dall'Italia alle Isole Canarie dal 1 settembre e il 30 nove… -