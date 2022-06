Non esiste alcun questionario da compilare per ricevere “1000 euro” da Trenitalia (Di sabato 11 giugno 2022) Lo schema è sempre lo stesso e le piattaforme utilizzate per portare avanti questo tentativo di truffa (phishing) online anche. Si invia un messaggio – spesso si tratta di un inoltro – su WhatsApp o su Messenger in cui si parla di un cospicuo buono spesa messo in palio da una determinata azienda (citando anche lo Stato per cercare di rendere il tutto più credibile) e si invita a cliccare su un link che riporta a una pagina web che, graficamente, ricorda quello originale dell’azienda stessa (in stile millantato credito). Ed è così che negli ultimi giorni tantissime persone sono entrate a far parte della classica “Catena di Sant’Antonio” del questionario Trenitalia da 1000 euro. LEGGI ANCHE > Il sito-truffa che vendeva smartphone, tablet e pc a prezzi vantaggiosi Sono tante, infatti, le segnalazioni di utenti che ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 11 giugno 2022) Lo schema è sempre lo stesso e le piattaforme utilizzate per portare avanti questo tentativo di truffa (phishing) online anche. Si invia un messaggio – spesso si tratta di un inoltro – su WhatsApp o su Messenger in cui si parla di un cospicuo buono spesa messo in palio da una determinata azienda (citando anche lo Stato per cercare di rendere il tutto più credibile) e si invita a cliccare su un link che riporta a una pagina web che, graficamente, ricorda quello originale dell’azienda stessa (in stile millantato credito). Ed è così che negli ultimi giorni tantissime persone sono entrate a far parte della classica “Catena di Sant’Antonio” delda. LEGGI ANCHE > Il sito-truffa che vendeva smartphone, tablet e pc a prezzi vantaggiosi Sono tante, infatti, le segnalazioni di utenti che ...

