No! Il grano bloccato in Russia non viene usato da Divella per produrre la pasta integrale (Di sabato 11 giugno 2022) Circolano degli screenshot utilizzati per contestare la società Divella in quanto starebbe, secondo gli autori dei post, mentendo sulla produzione della pasta integrale: non sarebbe fatta con il 100% del grano italiano, ma proverrebbe dalla Russia. Nel post ci sono, infatti, l’immagine della pasta integrale con l’indicazione «100% grano italiano» e un articolo di Repubblica riguardo a del grano proveniente dalla Russia necessario alla produzione dei prodotti Divella. C’è un problema: quel grano russo non viene usato per la pasta. Per chi ha fretta: Lo screenshot dell’articolo di Repubblica non riporta l’effettivo uso del ... Leggi su open.online (Di sabato 11 giugno 2022) Circolano degli screenshot utilizzati per contestare la societàin quanto starebbe, secondo gli autori dei post, mentendo sulla produzione della: non sarebbe fatta con il 100% delitaliano, ma proverrebbe dalla. Nel post ci sono, infatti, l’immagine dellacon l’indicazione «100%italiano» e un articolo di Repubblica riguardo a delproveniente dallanecessario alla produzione dei prodotti. C’è un problema: quelrusso nonper la. Per chi ha fretta: Lo screenshot dell’articolo di Repubblica non riporta l’effettivo uso del ...

Pubblicità

piperita_s : RT @DatabaseItalia: L’Ucraina dice no alla richiesta della Russia di sminare i porti per consentire le spedizioni di grano Leggi l'articol… - GFabrygherardi : RT @DatabaseItalia: L’Ucraina dice no alla richiesta della Russia di sminare i porti per consentire le spedizioni di grano Leggi l'articol… - dario39355099 : Cerchi nel grano? A dire il vero no! No intendevo ci sono cerchi nel grano? #StupiDario - vivinbaro : RT @AnnamariaBiello: Fumata nera in Turchia, il grano resta a Odessa!! Ma farci prendere in giro da Lavrov e da tutta la Russia per la mili… - Mariate48641882 : RT @AnnamariaBiello: Fumata nera in Turchia, il grano resta a Odessa!! Ma farci prendere in giro da Lavrov e da tutta la Russia per la mili… -