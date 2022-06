Nicola Savino, clamoroso tradimento: nessuno se lo sarebbe aspettato | Ecco cosa succede (Di sabato 11 giugno 2022) Nelle ultime settimane si è parlato molto del futuro lavorativo di Nicola Savino, attualmente impegnato nel ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi. Anche in questa veste, Nicola Savino è riuscito ad accattivarsi la simpatia e la stima dei tantissimi fan del reality show, come sempre è accaduto nel corso della sua importante carriera televisiva. Tuttavia, come già trapelato nei giorni scorsi, pare proprio che l’esperienza come opinionista all’Isola dei Famosi sarà l’ultima per Nicola Savino con Mediaset. Nonostante l’enorme successo, pare proprio che per Savino si stiano aprendo le porte di una nuova avventura con un’altra emittente. Ma di quale si tratta? Savino è il profilo su cui avrebbe puntato Tv8 per la prossima stagione ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 11 giugno 2022) Nelle ultime settimane si è parlato molto del futuro lavorativo di, attualmente impegnato nel ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi. Anche in questa veste,è riuscito ad accattivarsi la simpatia e la stima dei tantissimi fan del reality show, come sempre è accaduto nel corso della sua importante carriera televisiva. Tuttavia, come già trapelato nei giorni scorsi, pare proprio che l’esperienza come opinionista all’Isola dei Famosi sarà l’ultima percon Mediaset. Nonostante l’enorme successo, pare proprio che persi stiano aprendo le porte di una nuova avventura con un’altra emittente. Ma di quale si tratta?è il profilo su cui avrebbe puntato Tv8 per la prossima stagione ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Nicola Savino rimpiazzato, decisa la sostituzione immediata: prenderà il suo posto #nicola #savino #rimpiazzato… - SaCe86 : Bomba in televisione: torna Nicola Savino e condurrà un programma famosissimo - zazoomblog : Back to School torna ma non ci sarà Nicola Savino. Scelto il sostituto - #School #torna #Nicola #Savino. - zazoomblog : Back to School torna ma non ci sarà Nicola Savino. Scelto il sostituto - #School #torna #Nicola #Savino.… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Lory Del Santo, lo staff pubblica su Instagram offese a Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria. I commentatori… -