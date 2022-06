Nervi tesi Cina-Usa su Taiwan. “Attività militare destabilizzante”, nuova guerra? (Di sabato 11 giugno 2022) L'esercito cinese «non esiterà» a reprimere qualsiasi tentativo di «indipendenza di Taiwan» per difendere l'unità nazionale. A dirlo chiaro e tondo è stato il ministro della Difesa cinese Wei Fenghe nell'incontro con il capo del Pentagono, Lloyd Austin, a Singapore. Pechino ha ribadito il pensiero della «Cina unica» condannando le ultime vendite di armi degli Stati Uniti a Taiwan. Ma gli Usa hanno ribadito il loro sostegno a Taipei. «Un deciso aumento di Attività militare provocatoria e destabilizzante è in corso vicino a Taiwan, la nostra politica non è cambiata, ma sfortunatamente questo non sembra essere vero per la Cina. Rimaniamo concentrati sul mantenimento di pace, stabilità e status quo nello stretto di Taiwan, ma le ... Leggi su iltempo (Di sabato 11 giugno 2022) L'esercito cinese «non esiterà» a reprimere qualsiasi tentativo di «indipendenza di» per difendere l'unità nazionale. A dirlo chiaro e tondo è stato il ministro della Difesa cinese Wei Fenghe nell'incontro con il capo del Pentagono, Lloyd Austin, a Singapore. Pechino ha ribadito il pensiero della «unica» condannando le ultime vendite di armi degli Stati Uniti a. Ma gli Usa hanno ribadito il loro sostegno a Taipei. «Un deciso aumento diprovocatoria eè in corso vicino a, la nostra politica non è cambiata, ma sfortunatamente questo non sembra essere vero per la. Rimaniamo concentrati sul mantenimento di pace, stabilità e status quo nello stretto di, ma le ...

