Nell'ombra del killer, film-tv su Rai 2: trama, cast, finale e trailer

Sabato 11 giugno 2022, alle 21:20, su Raidue va in onda Nell'ombra del killer, film-tv andato in onda nel 2021 su Lifetime con il titolo "An organized crime", ma noto anche con il titolo "The Single Mom Cospirancy". Un thriller in cui ad essere presa di mira è una giovane donna che sta cercando di rifarsi una vita.

Nell'ombra del killer, la trama

Grace (Allison McAtee) si è da poco separata dal marito alcolista James (Damon Carney); vive nella sua casa con la figlia Charlie (Aubrey Stevens) e sta avendo una relazione con Alex (Andrew Spach), il barista del locale da lei gestito. Dopo un tentativo di aggressione in casa, Grace decide di seguire il consiglio di un'amica e di affittare una stanza ad una coinquilina. Dopo numerosi colloqui, trova la persona ideale in Lilith (Samantha

