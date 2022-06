Nations League, Inghilterra-Italia – Diretta (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – Inghilterra e Italia in campo a Wolverhampton per il match valido per la terza giornata del gruppo 3 di Nations League. Tra gli azzurri Scamacca guiderà l’attacco fiancheggiato da Pellegrini e Pessina, esordio di Gatti al fianco di Acerbi in difesa, per gli inglesi in campo due protagonisti della nostra Serie A Tomori e Abraham nell’11 iniziale. Inghilterra – (4-2-3-1) – Ramsdale; James, Maguire, Tomori, Trippier; Rice, Ward-Prowse, Rice; Sterling, Mount, Grealish; Abraham. Ct: Southgate. Italia – (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Tonali; Pessina, Scamacca, Pellegrini. Ct: Mancini. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) –in campo a Wolverhampton per il match valido per la terza giornata del gruppo 3 di. Tra gli azzurri Scamacca guiderà l’attacco fiancheggiato da Pellegrini e Pessina, esordio di Gatti al fianco di Acerbi in difesa, per gli inglesi in campo due protagonisti della nostra Serie A Tomori e Abraham nell’11 iniziale.– (4-2-3-1) – Ramsdale; James, Maguire, Tomori, Trippier; Rice, Ward-Prowse, Rice; Sterling, Mount, Grealish; Abraham. Ct: Southgate.– (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Tonali; Pessina, Scamacca, Pellegrini. Ct: Mancini. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

Azzurri : #Nazionale ???? ?? Gli #Azzurri sono atterrati a Birmingham. Domani a #Wolverhampton la sfida di Nations League all’… - Inter : ?? | NAZIONALI Il resoconto dell’impegno del Nerazzurro con la propria nazionale?? - RaiUno : ? QUESTA SERA dalle 20:30 l'Italia incontra l'Inghilterra nella terza sfida di UEFA Nations League ?????????????????? Inghi… - AmericanStreams : RT @tvcoverage247: UEFA Nations League 2022 In Diretta Stremaing Italia Inghilterra In Diretta ??DIRETTA LINK 1? @SportsStreams4U ??DIRET… - ucllivestreams : RT @tvcoverage247: UEFA Nations League 2022 In Diretta Stremaing Italia Inghilterra In Diretta ??DIRETTA LINK 1? @SportsStreams4U ??DIRET… -