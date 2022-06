Nations League | Inghilterra e Italia si annullano

(Di sabato 11 giugno 2022) AGI -ednon vanno oltre uno 0-0 nella terza giornata di. Nonostante la chiusura a reti inviolate, però, al Molineux Stadium di Wolverhampton il match è godibile e ricco di palle gol, in particolare nella prima frazione. Situazione di classifica che quindi non cambia nel Gruppo 3, visto il contemporaneo pareggio tra Ungheria e Germania: la squadra di Mancini comanda a quota 5, gli ungheresi sono secondi a 4 punti, seguiti da tedeschi ed inglesi rispettivamente a 3 e 2 punti. L'avvio di gara è scoppiettante, con occasioni sia da una parte che dall'altra: la prima è per gli azzurri con Frattesi, che riceve da Pellegrini ma indirizza il destro a lato di un soffio; dall'altra parte invece rispondono gli inglesi con Mount, sfortunato nel colpire una traversa dopo il servizio di Sterling. ...

"Abbiamo avuto occasioni forse clamorose più di loro, siamo stati bravi a fare una buona gara e non era semplice". Il Ct azzurro Roberto Mancini dopo il pari 0 - 0 incontro l'Inghilterra fa i complimenti ai suoi giovani ma li sprona a essere più precisi sotto porta. "Noi dobbiamo migliorare molto quando siamo lì - aggiunge Mancini ai microfoni della ...Queste le parole di Federico Gatti , al debutto con la maglia dell' Italia , dopo il pareggio con l'Inghilterra in. " Quest'anno giocavo in Serie B, trovarmi contro calciatori che ...E' la prima impressione di Federico Gatti al debutto con la Nazionale in Nations League contro l'Inghilterra. "Io in campo non guardo in faccia nessuna. Devo stare sempre concentrato, io vivo per ...Avrebbe potuto vincere, ma in ogni caso, con questo pareggio a reti bianche, mantiene il primo posto nel Gruppo 3 di Nations League. La squadra azzurra ha giocato un buon primo tempo e ha creato ...