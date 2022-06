Nations League, finisce 0 a 0 la sfida tra Italia e Inghilterra (Di sabato 11 giugno 2022) finisce zero a zero il match tra Italia e Inghilterra disputato al Molineux Stadium di Wolverhampton per la terza giornata dei gironi di Nations League. La partita è stato il primo incontro tra le due nazionali dopo la vittoria a Wembley degli azzurri nella finale degli Europei dell’11 luglio scorso. Il match si è giocato a porte chiuse proprio per i disordini avvenuti quella sera: la Uefa ha sanzionato la Football Association per gli incidenti verificatisi prima e dopo la finale di Euro 2020, vinta dall’Italia ai calci di rigore. Leggi anche: Nations League come Euro2020: Italia e Inghilterra in ginocchio contro il razzismo Nations League, l’Italia si prepara ... Leggi su open.online (Di sabato 11 giugno 2022)zero a zero il match tradisputato al Molineux Stadium di Wolverhampton per la terza giornata dei gironi di. La partita è stato il primo incontro tra le due nazionali dopo la vittoria a Wembley degli azzurri nella finale degli Europei dell’11 luglio scorso. Il match si è giocato a porte chiuse proprio per i disordini avvenuti quella sera: la Uefa ha sanzionato la Football Association per gli incidenti verificatisi prima e dopo la finale di Euro 2020, vinta dall’ai calci di rigore. Leggi anche:come Euro2020:in ginocchio contro il razzismo, l’si prepara ...

