Nations League come Euro2020: Italia e Inghilterra in ginocchio contro il razzismo (Di sabato 11 giugno 2022) Inghilterra e Italia in ginocchio per il Black Lives Matter. E’ successo prima dell’inizio della partita di Nations League, in corso al Molineux di Wolverhampton. Le due squadre hanno fatto il gesto di sostegno alla lotta contro il razzismo prima del fischio d’inizio della partita, replicando quanto era accaduto già nella finale di Wembley degli Europei lo scorso 11 luglio. In quell’occasione, il capitano Giorgio Chiellini aveva annunciato di volerlo fare solo in base alla decisione dell’altra squadra. Questa volta invece il gesto è stato deciso da subito, come aveva spiegato il centrocampista Sandro Tonali a la Repubblica: «Sì, prima della partita ci inginocchieremo». Le due squadre si sfidano in uno stadio vuoto a causa della squalifica Uefa alla ... Leggi su open.online (Di sabato 11 giugno 2022)inper il Black Lives Matter. E’ successo prima dell’inizio della partita di, in corso al Molineux di Wolverhampton. Le due squadre hanno fatto il gesto di sostegno alla lottailprima del fischio d’inizio della partita, replicando quanto era accaduto già nella finale di Wembley degli Europei lo scorso 11 luglio. In quell’occasione, il capitano Giorgio Chiellini aveva annunciato di volerlo fare solo in base alla decisione dell’altra squadra. Questa volta invece il gesto è stato deciso da subito,aveva spiegato il centrocampista Sandro Tonali a la Repubblica: «Sì, prima della partita ci inginocchieremo». Le due squadre si sfidano in uno stadio vuoto a causa della squalifica Uefa alla ...

Pubblicità

Azzurri : #Nazionale ???? ?? Gli #Azzurri sono atterrati a Birmingham. Domani a #Wolverhampton la sfida di Nations League all’… - Inter : ?? | NAZIONALI Il resoconto dell’impegno del Nerazzurro con la propria nazionale?? - spalferrara : Al 64’minuto il nostro Salvatore #Esposito fa il suo esordio con gli @Azzurri ???? di Roberto Mancini nella sfida di… - buoncalcio : #NationsLeague, #Italia pareggia in casa dell’Inghilterra e resta in testa al girone - RSIsport : ? Tanti pareggi in #NationsLeague: finisce 0-0 Inghilterra-Italia, bloccate Germania, Belgio e Paesi Bassi #RSISport -