Nations League: Bulgaria tragedia sfiorata in Georgia, Nedelev operato d'urgenza (Di sabato 11 giugno 2022) L'autobus della Bulgaria ha subito in grave incidenti una volta arrivato a Tiblisi in Georgia, per la partita di Nations League. Ecco quanto scrive la Federcalcio Bulgara (BFU): "La nazionale ha subito un grave incidente stradale dopo essere arrivata a Tbilisi: durante il tragitto verso l'hotel della squadra l'autista del primo dei due autobus che trasportavano il nostro team ha perso il controllo del veicolo. Dopo la collisione il centrocampista Todor Nedelev è stato trasportato in un ospedale locale, dove è attualmente sottoposto a esami clinici approfonditi. Tutti gli altri membri della squadra e dello staff della nazionale bulgara stanno bene". In un secondo comunicato sempre la federazione bulgara fa sapere che l'operazione di Nedelev ha: "ha avuto successo. Il centrocampista ha ...

