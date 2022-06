Nations League | alle 20 | 45 Inghilterra-Italia

(Di sabato 11 giugno 2022) L'affronta l'nella terza giornata del gruppo 3 lega A per la2022/2023 dopo la vittoria contro l'Ungheria a Cesena.si giocherà questa sera allo stadio 'Molineux' di Wolverhampton a porte chiuse20:45. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming al sito raiplay. Ecco le probabili formazioni :( 4-2-3-1 ) Ramsdale, James, Stones, Coady, Trippier, Ward-Prowse, Rice, Bowen, Grealish, Sterling, Abraham. All.Southgate.( 4-3-3) Donnarumma, Di Lorenzo, Luiz Felipe, Acerbi, Dimarco, Frattesi, Locatelli, Tonali, Pessina, Scamacca, Caprari.All Mancini.

Laprosegue all'insegna dello spettacolo, questa sera la penultima gara, per poi chiudere contro la Germania, il 14 giugno. Andiamo a vedere che cosa ha detto Mancini, alla vigilia del ...Statistiche che parlano per lui e che lo stanno indirizzando addirittura come titolare anche della Nazionale francese, con il capitano Lloris che incontinua a sedersi in panchina. Una ... Nations League, i risultati: Mbappé salva la Francia, vittoria della Croazia in Danimarca Quasi un anno dopo la finale degli Europei di Wembley, che vide gli Azzurri trionfare e diventare Campioni d’Europa, Inghilterra e Italia si ritrovano nuovamente di fronte per la terza giornata di Nat ...Inghilterra Italia è la partita di stasera in Nations League, remake della finale degli Europei dell'anno scorso. Ma, stavolta, non ci sarà il pubblico.