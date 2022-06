Napoli, il Comune ricorda Silvia Ruotolo vittima innocente della camorra (Di sabato 11 giugno 2022) Il vice sindaco di Napoli, Maria Filippone, è intervenuta stamattina, in piazza Medaglie d’oro, alla cerimonia di commemorazione di Silvia Ruotolo in occasione dei 25 anni dalla sua scomparsa. Dopo aver deposto un mazzo di fiori sulla lapide a lei dedicata, ha rivolto ai familiari e alla figlia, la consigliera comunale Alessandra Clemente, un messaggio da parte dell’Amministrazione comunale. “Mia mamma Silvia Ruotolo – ha scritto successivamente Clemente su Facebook – era una giovane maestra di Napoli, aveva 39 anni e due figli. Amava la musica, lavorare la ceramica e i bambini tutti: i suoi, quelli ai quali aveva insegnato, Lele, il figlio di sua sorella, nato con la sindrome di Down. Ma tutte queste cose, sulla targa che le intitola i giardini di piazza Medaglie d’Oro, non ci stanno. ... Leggi su ildenaro (Di sabato 11 giugno 2022) Il vice sindaco di, Maria Filippone, è intervenuta stamattina, in piazza Medaglie d’oro, alla cerimonia di commemorazione diin occasione dei 25 anni dalla sua scomparsa. Dopo aver deposto un mazzo di fiori sulla lapide a lei dedicata, ha rivolto ai familiari e alla figlia, la consigliera comunale Alessandra Clemente, un messaggio da parte dell’Amministrazione comunale. “Mia mamma– ha scritto successivamente Clemente su Facebook – era una giovane maestra di, aveva 39 anni e due figli. Amava la musica, lavorare la ceramica e i bambini tutti: i suoi, quelli ai quali aveva insegnato, Lele, il figlio di sua sorella, nato con la sindrome di Down. Ma tutte queste cose, sulla targa che le intitola i giardini di piazza Medaglie d’Oro, non ci stanno. ...

Pubblicità

matteoc1951 : RT @InfinitoIsacco: #Noquorum Sciolto per camorra il comune di San Giuseppe Vesuviano, è la terza volta - monelloevoluto : @Kriste2013 @Daniele91Nap @Rrahmanerica Non ho capito,visto che a Napoli c'è gente che occupa le case del comune e… - Kriste2013 : @monelloevoluto @Daniele91Nap @Rrahmanerica Luca, ma visto che siete così attenti al bene del comune di Napoli mi d… - defilippo_luca : RT @pasquale_caos: “L’ultimo bilancio del Comune di Napoli vede la SSC Napoli debitrice di circa 3,4 milioni di euro, non versando annualit… - monelloevoluto : @Kriste2013 @Daniele91Nap @Rrahmanerica Ci sono più verità,io so che il Napoli è stato messo in mora dal comune.gia… -