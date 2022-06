Napoli, dalla Spagna sono sicuro dell’inserimento della Real Sociedad su Deulofeu (Di sabato 11 giugno 2022) Da giorni l’attaccante dell’Udinese Gerard Deulofeu è accostato al Napoli. dalla Spagna però, non sono così sicuri che la trattativa andrà in porto. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, la Real Sociedad sarebbe molto interessate ed avrebbe già avuto un contatto con l’entourage del 28enne ex Barcellona, che ha incassato con piacere il gradimento della squadra di San Sebastián, e la dirigenza della Real. Al momento i bianconeri chiederebbero tra i 15 e i 20 milioni, ma secondo Mundo Deportivo si può chiudere anche a 10. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) Da giorni l’attaccante dell’Udinese Gerardè accostato alperò, noncosì sicuri che la trattativa andrà in porto. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, lasarebbe molto interessate ed avrebbe già avuto un contatto con l’entourage del 28enne ex Barcellona, che ha incassato con piacere il gradimentosquadra di San Sebastián, e la dirigenza. Al momento i bianconeri chiederebbero tra i 15 e i 20 milioni, ma secondo Mundo Deportivo si può chiudere anche a 10. SportFace.

