Napoli, allarme Olivera: il nuovo acquisto esce dal campo in lacrime (Di sabato 11 giugno 2022) Napoli col fiato sospeso per quanto accaduto a Mathias Olivera. Il nuovo acquisto dei partenopei, in campo con la Nazionale dell'Uruguay, ha infatti lasciato il campo in lacrime al 37? della sfida contro Panama. Il terzino è stato protagonista di un duro contrasto con un avversario, Ronaldo Cordoba per la precisione, in cui avrebbe avuto la peggio. Olivera ha immediatamente urlato per il dolore, tenendosi il ginocchio sinistro. La speranza è che si tratta di una distorsione e non di qualcosa di più grave. Il responso arriverà nelle prossime ore, quando il ragazzo si sottoporrà agli accertamenti del caso. SportFace.

