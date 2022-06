Musica, eventi nelle Municipalità di Napoli: bando da 200mila euro con Fondi Poc (Di sabato 11 giugno 2022) Il Comune di Napoli ha messo a bando 200mila euro di Fondi Poc per realizzare eventi Musicali in ognuna delle dieci Municipalità. Lo ha annunciato l’assessore al Turismo, Teresa Armato, in occasione della presentazione del progetto ‘Napoli Citta’ della Musica‘. “Stiamo lavorando per dare una straordinaria opportunita’ a questa citta’ – ha aggiunto – partendo da una sua peculiarita’: la Musica. Si partira’ il 21 giugno con la Festa della Musica e la programmazione continuera’ nelle settimane e nei mesi successivi tenendono insieme non solo tutti i generi Musicali, ma anche tutte le eccellenze Musicali e tutta la citta’ perche’ vogliamo ... Leggi su ildenaro (Di sabato 11 giugno 2022) Il Comune diha messo adiPoc per realizzareli in ognuna delle dieci. Lo ha annunciato l’assessore al Turismo, Teresa Armato, in occasione della presentazione del progetto ‘Citta’ della‘. “Stiamo lavorando per dare una straordinaria opportunita’ a questa citta’ – ha aggiunto – partendo da una sua peculiarita’: la. Si partira’ il 21 giugno con la Festa dellae la programmazione continuera’settimane e nei mesi successivi tenendono insieme non solo tutti i generili, ma anche tutte le eccellenzeli e tutta la citta’ perche’ vogliamo ...

