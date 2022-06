Ms. Marvel, alla scoperta della prima super eroina americana (Di sabato 11 giugno 2022) Kamala Khan alias Ms. Marvel, giovanissima super eroina musulmana, arriva per la prima volta sul piccolo schermo con la serie tv Ms. Marvel, disponibile su Disney+ a partire da mercoledì 8 giugno. Panini Comics propone una selezione di volumi imperdibili per scoprire gli esordi e le sfide quotidiane della più importante, amata e chiacchierata tra le nuove eroine Marvel, capace in breve tempo di conquistare i fan di tutto il mondo. Kamala Khan è una ragazza come tutte le altre, vive una vita normale e tranquilla nella sua Jersey City, una città poco distante da New York. Un giorno, una nebbia misteriosa porta allo scoperto gli straordinari poteri latenti che la ragazza ha dentro di sé: nasce così Ms. Marvel, un’eroina decisa ad aiutare ... Leggi su lopinionista (Di sabato 11 giugno 2022) Kamala Khan alias Ms., giovanissimamusulmana, arriva per lavolta sul piccolo schermo con la serie tv Ms., disponibile su Disney+ a partire da mercoledì 8 giugno. Panini Comics propone una selezione di volumi imperdibili per scoprire gli esordi e le sfide quotidianepiù importante, amata e chiacchierata tra le nuove eroine, capace in breve tempo di conquistare i fan di tutto il mondo. Kamala Khan è una ragazza come tutte le altre, vive una vita normale e tranquilla nella sua Jersey City, una città poco distante da New York. Un giorno, una nebbia misteriosa porta allo scoperto gli straordinari poteri latenti che la ragazza ha dentro di sé: nasce così Ms., un’decisa ad aiutare ...

