Monete da 1 euro rare, possono valere dai 12 mila ai 40 mila euro (Di sabato 11 giugno 2022) Non tutti sanno che alcune Monete da 1 euro rare possono essere pagate dai collezionisti fino a 40 mila euro. Si tratta di Monete rare ricercate da collezionisti ed esperti di numismatica.In particolare stiamo parlando di Monete da 1 euro con particolari caratteristiche ovvero di esemplari definibili come “Fior di Conio”, quindi senza alcun segno di usura.I Fior di Conio sono unità di Monete privi di graffi, di facce lisce, macchie, ruggine e di tutto ciò che possa concorrere a rovinarne la fattura. Le Monete da 1 euro rare delle quali vi stiamo parlando valgono ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 11 giugno 2022) Non tutti sanno che alcuneda 1essere pagate dai collezionisti fino a 40. Si tratta diricercate da collezionisti ed esperti di numismatica.In particolare stiamo parlando dida 1con particolari caratteristiche ovvero di esemplari definibili come “Fior di Conio”, quindi senza alcun segno di usura.I Fior di Conio sono unità diprivi di graffi, di facce lisce, macchie, ruggine e di tutto ciò che possa concorrere a rovinarne la fattura. Leda 1delle quali vi stiamo parlando valgono ...

