Mondiali Beach Volley, Nesta: “È uno sport che mi piace molto. Faccio il tifo per tutti gli azzurri” (Di sabato 11 giugno 2022) “Sono venuto a vedere i Mondiali di Beach Volley perché questo sport mi piace molto, è una grande disciplina ed è una novità a Roma”. Ne ha parlato Alessandro Nesta, ex difensore di Lazio e Milan e campione del mondo con l’Italia nel 2006, intercettato al Foro Italico dai cronisti presenti durante l’evento organizzato da sport e Salute e Volleyball World (in programma fino al 19 giugno). Ha poi aggiunto: “Faccio il tifo per gli italiani. So che ci sono 9 coppie qui a difendere i nostri colori e che siamo molto forti. Sono fiducioso”. sportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) “Sono venuto a vedere idiperché questomi, è una grande disciplina ed è una novità a Roma”. Ne ha parlato Alessandro, ex difensore di Lazio e Milan e campione del mondo con l’Italia nel 2006, intercettato al Foro Italico dai cronisti presenti durante l’evento organizzato dae Salute eball World (in programma fino al 19 giugno). Ha poi aggiunto: “ilper gli italiani. So che ci sono 9 coppie qui a difendere i nostri colori e che siamoforti. Sono fiducioso”.Face.

Pubblicità

sportface2016 : #BeachWorldChampsRome, #Nesta: 'È uno sport che mi piace molto. Faccio il tifo per tutti gli azzurri' - LeilaBoocch : Sono ai mondiali di beach volley e in un'ora mi sono innamorata circa 15 volte. - Federvolley : ?? I Mondiali di Beach Volley sono a Roma! ???? Al Foro Italico i migliori beachers del mondo fino al 19 giugno ???Tar… - histoniumnet : Si sono accesi i riflettori su Roma e il Foro Italico per il Mondiale di beach volley di scena dal 10 al 19... - Ale_Onorato : @RaponiRoberto1 @eugenio_patane Caro scienziato i mondiali di BeachVolley2022 a Roma al Foro Italico sono stati agg… -