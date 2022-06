Moggi su Ancelotti | “Eri parte di quel calcio sporco Amico di Meani con Collina al ristorante”

Pubblicità

Ilsantorismo : @DVACMILAN Nel giro di un mese Moggi e Laporta ci hanno fottuto il campionato e la Champions però leggo su Twitter… - NantucketLifes1 : @EdoardoMecca1 Lippi esautorò Ventrone, la preparazione fu cambiata (come accaduto all’Atalanta questo anno), la Ju… -

Lui ha sempre risposto dicendosi nemico die soci, non della Juventus, ma anche per questo è ... lui e, il diavolo e l'acquasanta, Catone il Censore e Scipione l'Africano. Oggi che ...Serie A - Lucianorisponde a Carlocon dichiarazioni pesanti. Arriva la dura confessione contro l'allenatore tra tradimenti e arbitri: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, ...Tifava Inter e poteva giocarci, ma gli fu preferito Beccalossi: Ancelotti diventerà un pilastro di Roma e Milan e indosserà la maglia della Nazionale.Ma d’altronde siamo in un Paese che considerava bollito Ancelotti e credeva che allenasse ancora solo per farsi le vacanze Il responsabili della sconfitta non è solo Immobile, come qualcuno ha detto e ...