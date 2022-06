Miriana Trevisan diretta | “Non vado al matrimonio di Davide Silvestri perchè …”

Leggi su baritalianews

(Di sabato 11 giugno 2022) Sono trascorsi alcuni mesi da quando su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata del Grande Fratello vip. Ma nonostante ciò alcuni dei suoi protagonisti continuano a a trovarsi al centro del gossip. Nelle ultime ore, ad esempio, si sta tanto parlando delle parole espresse dalla celebre showgirl italianala quale nel corso di una recente intervista concessa al settimanale Mio ha rivelato di non poter partecipare aldi un altro ex gieffino ovvero. Ma esattamente per quale motivo lanon prenderà parte alle nozze? Facciamo un po’ di chiarezza.assente alle future nozze diè ...