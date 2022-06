Milan, un membro del Consiglio d’amministrazione si dimette per l’«opacità del processo di cessione del club» (Di sabato 11 giugno 2022) Ombre sulla cessione del Milan: le gettano le dimissioni di Salvatore Cerchione, membro del Consiglio di amministrazione del Milan. La sua holding – Blue Skye – possiede poco meno del 5% del club rossonero. Lo svela un articolo del Financial Times, cui Cerchione affida alcune dichiarazioni volte a spiegarne le ragioni. «Blue Skye è scontenta dell’opacità del processo di dismissione. Siamo confusi sui veri motivi dietro la cessione del club, soprattutto quando ha un futuro così luminoso davanti» Elliott – riporta il Ft – ha rifiutato di commentare le critiche di Cerchione, che intanto – contattato da Calcio & Finanza – ha ulteriormente approfondito l’argomento. «Con Elliott siamo partner e abbiamo sempre fatto tutto ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 giugno 2022) Ombre sulladel: le gettano le dimissioni di Salvatore Cerchione,deldi amministrazione del. La sua holding – Blue Skye – possiede poco meno del 5% delrossonero. Lo svela un articolo del Financial Times, cui Cerchione affida alcune dichiarazioni volte a spiegarne le ragioni. «Blue Skye è scontenta dell’deldi dismissione. Siamo confusi sui veri motivi dietro ladel, soprattutto quando ha un futuro così luminoso davanti» Elliott – riporta il Ft – ha rifiutato di commentare le critiche di Cerchione, che intanto – contattato da Calcio & Finanza – ha ulteriormente approfondito l’argomento. «Con Elliott siamo partner e abbiamo sempre fatto tutto ...

