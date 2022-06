Milan | Kim nome nuovo | la verità

(Di sabato 11 giugno 2022) In Turchia parlano dell'interesse delper Min-jae Kim, 25enne difensore centrale sudcoreano del Fenerbahçe, ma al momento non...

Commenta per primo In Turchia parlano dell'interesse delper Min - jae, 25enne difensore centrale sudcoreano del Fenerbahce , ma al momento non arrivano conferme. Maldini e Massara hanno sulla lista Botman e Bremer.ha una clausola tra i 15 e ...Ilsta vagliando le alternative a Botman : con il giocatore c'è già l'accordo, ma manca quello ... Si tratta diMin Jae , 25 anni, centrale del Fenerbache , di nazionalità sudcoreana. Paolo ...In attesa della firma sul contratto di Paolo Maldini e Frederic Massara, il lavoro del Milan procede spedito per la prossima stagione. Sul taccuino dei dirigenti rossoneri sono annotati diversi nomi, ...Il difensore centrale sudcoreano gioca nel Fenerbahce e costa 14 milioni di euro. Secondo il milliyet.com.tr è il piano B rossonero ...