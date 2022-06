Milan: Elliott non preoccupato. Nessun blocco alla cessione a RedBird (Di sabato 11 giugno 2022) La cessione del Milan da Elliott a RedBird non subirà alcun blocco dopo le dimissioni del consigliere d’amministrazione Salvatore Cerchione e l’ipotesi di causa legale tra BlueSkye e il fondo d’investimenti di Paul Singer. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, Elliott, che detiene una quota di maggioranza schiacciante di Project Redblack, non è in alcun modo preoccupato dalla posizione di BlueSkye che detiene il 4,2% della holding che controlla il Milan. Milan, LE DIMISSIONI DI CERCHIONE SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) Ladeldanon subirà alcundopo le dimissioni del consigliere d’amministrazione Salvatore Cerchione e l’ipotesi di causa legale tra BlueSkye e il fondo d’investimenti di Paul Singer. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate,, che detiene una quota di maggioranza schiacciante di Project Redblack, non è in alcun modoposizione di BlueSkye che detiene il 4,2% della holding che controlla il, LE DIMISSIONI DI CERCHIONE SportFace.

