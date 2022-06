Michelle Hunziker | il ricordo indimenticabile di papà Rudolf e ciò che amava fare

(Di sabato 11 giugno 2022) La bionda showgirl svizzera, come sappiamo, non ha avuto sempre una vita facilissima. Però non dimenticare mai proprio lui., ormai da diversi anni, è sicuramente uno dei volti… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

PaoloRonk : Michelle Hunziker magari ritiene pure di essere brava - zazoomblog : Michelle Hunziker nuove voci allarmanti sulla rottura con Tomaso Trussardi - #Michelle #Hunziker #nuove… - VanityFairIt : La conduttrice è stata fotografata a passeggio per le strade di Milano, da sola e sorridente: lo sguardo proiettato… - itsxgaia : @Aurora52521462 2 amo che vuoi diventa michelle hunziker - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: la divina Michelle Hunziker in total white ???????? -

A dare l'arrivederci ai telespettatori ci sono stati Gerry Scotti e. Come è noto le puntate del programma dell'access prime time di Canale Cinque sono registrate. E infatti la ...Gerry Scotti ehanno introdotto e presentato oggi l'ultima puntata della stagione di Striscia la notizia , il tg satirico in onda su Canale 5. 'Siamo già nel mood estivo, andiamo a ballare', ha ...La conduttrice svizzera saluta il pubblico del tg satirico di Antonio Ricci e vola in Sardegna da Giovanni Angiolini ...Un episodio surreale con protagonisti i due conduttori di Striscia La Notizia. Michelle Hunziker è conosciuta da tutti in Italia, nonostante abbia origini svizzere. Una delle conduttrici più amate dal ...