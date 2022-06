"Mi cedono parti del corpo che prima stavano su". Antonella Clerici, la confessione inaspettata (Di sabato 11 giugno 2022) "Le mie spettatrici sono cresciute con me: anche a me cedono parti del corpo che prima stavano su": Antonella Clerici si è confessata in un'intervista a Repubblica. E ha spiegato di non mettersi in competizione con nessuno: "Sono una donna piacente con i suoi difetti. Se sono fuori forma lo dico, il rapporto col pubblico è diretto. Credo che tutta Italia conosca i miei disturbi per la menopausa. E bisognerebbe parlarne di più, non c'è niente da vergognarsi". La conduttrice ha appena chiuso la stagione di E' sempre mezzogiorno con ascolti record: oltre il 18% di share. Il prossimo autunno tornerà in tv sia col suo programma di cucina sia con The voice senior. "Mi concentro nel fare bene in quello che faccio. Non voglio essere la più ricca del cimitero. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) "Le mie spettatrici sono cresciute con me: anche a medelchesu":si è confessata in un'intervista a Repubblica. E ha spiegato di non mettersi in competizione con nessuno: "Sono una donna piacente con i suoi difetti. Se sono fuori forma lo dico, il rapporto col pubblico è diretto. Credo che tutta Italia conosca i miei disturbi per la menopausa. E bisognerebbe parlarne di più, non c'è niente da vergognarsi". La conduttrice ha appena chiuso la stagione di E' sempre mezzogiorno con ascolti record: oltre il 18% di share. Il prossimo autunno tornerà in tv sia col suo programma di cucina sia con The voice senior. "Mi concentro nel fare bene in quello che faccio. Non voglio essere la più ricca del cimitero. Il ...

