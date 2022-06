Meteo | brusco cambio di marcia | arriva un ciclone autunnale

Leggi su velvetmag

(Di sabato 11 giugno 2022), nuovo giro di giostra: dopo l’ondata di caldo torrido che ha accompagnato il Ponte del 2 Giugno le temperature toccheranno valori sotto la media stagionale. Gli effetti dei cambiamenti climatici si fanno sentire anche sotto questo aspetto. Così nei prossimi giorni si assisterà a un altrocambiamento. Questa volta all’insegna di temperature decisamente più fresche, ma anche di nubifragi e grandinate. Del resto già giovedì 9 giugno in varie zone del Sud, dove nei giorni scorsi si sono toccati alti picchi di calore, sonote forti piogge e anche pericolose bombe d’acqua. Fra Calabria e Puglia, da Cosenza a Lecce, e in Abruzzo, a Teramo. Foto Ansa/Giovanni FrancoUn, dalla Scandinavia, è in arrivo su tutta l’Italia. Porta con sé il rischio che si ...