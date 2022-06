Messa in tv domenica 12 giugno | programma | orari | canale e diretta streaming

Pubblicità

fizu70 : RT @Cristina6013: Arrestato Francesco Lombardo (FdI) a Palermo per aver chiesto voti ai boss. È il secondo candidato in pochi giorni, da qu… - wallblack17 : @Macondo77 @Elutari @hellisp @ilnerello Va bene. Sei un cristiano praticante. La domenica ho bisogno che tu sia al… - RedaconRadionov : Domenica 19 sospesa a Felina la Santa Messa delle ore 11 e invito a partecipare alla Pieve a Castelnovo alle 10,30… - atlantisprom : vi rendete conto che è passato un anno e voi state ancora con le tende su alcuni profili twitter a vedere cosa scri… - alisiasessa : RT @FratiAssisi: 'San Francesco ci ha cambiato la vita' ???? Domenica 12 giugno X anniversario di Chiara Corbella Petrillo ? 15.30 Santa Mess… -

Agenzia askanews

12 GIUGNO Ore 7 Su Tv2000 (canale 28 digitale terrestre e 157 di Sky) lain diretta dal Santuario dell'Amore Misericordioso di Collevalenza (Perugia). Assisi, Santa Maria degli Angeli :...... la linea passerà alla, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla chiesa di San Francesco in Popoli (Pescara). Alle 12, come ogni, l'Angelus ... Zuppi domenica celebra messa a Bologna con reliquia S. Francesco Dove vedere in diretta tv la Santa Messa di domenica 12 giugno su TV2000. Canale, quando inizia, orario e streaming.Il programma della Santa Messa su Rai Uno per domenica 12 giugno. La celebrazione sarà come di consueto trasmessa in diretta su Rai 1, dove sarà possibile seguire tutta la Santa Messa. Su Rai Uno la M ...