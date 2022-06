Mercedesz Henger | Confessione a luci rosse davanti alle telecamere: “È come una bestia” (Di sabato 11 giugno 2022) Consigli a luci rosse per la naufraga Mercedesz Henger intenzionata a conquistare il suo compagno di avventura: Confessione inaspettata La naufraga Mercedesz Henger (screenshot sito Isola)In questa edizione dell’Isola dei Famosi sembrerebbe esserci ancora spazio per l’amore nonostante la prima coppia sia già naufragata. Tra i naufraghi c’è infatti Mercedesz Henger decisa ormai a conquistare il compagno di avventura Edoardo Tavassi. I due hanno avuto un flirt all’inizio del reality, finito poi a causa di alcune incomprensioni dell’influencer con Nicolas Vaporidis, grande amico di Edoardo. Adesso proprio Vaporidis ha deciso di offrire i suoi consigli alla naufraga per provare ad attirare l’attenzione del fratello di Guendalina. Tra ... Leggi su direttanews (Di sabato 11 giugno 2022) Consigli aper la naufragaintenzionata a conquistare il suo compagno di avventura:inaspettata La naufraga(screenshot sito Isola)In questa edizione dell’Isola dei Famosi sembrerebbe esserci ancora spazio per l’amore nonostante la prima coppia sia già naufragata. Tra i naufraghi c’è infattidecisa ormai a conquistare il compagno di avventura Edoardo Tavassi. I due hanno avuto un flirt all’inizio del reality, finito poi a causa di alcune incomprensioni dell’influencer con Nicolas Vaporidis, grande amico di Edoardo. Adesso proprio Vaporidis ha deciso di offrire i suoi consigli alla naufraga per provare ad attirare l’attenzione del fratello di Guendalina. Tra ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Isola Dei Famosi, Estefania Bernal dolce dedica per Mercedesz Henger. Ecco le sue parole | MondoTV 24… - MondoTV241 : Isola Dei Famosi, #EstefaniaBernal dolce dedica per #MercedeszHenger Ecco le sue parole #isola #isoladeifamosi - infoitcultura : Mercedesz Henger, la sorella Jennifer: 'Edoardo Tavassi mi piace'/ 'Se lei è felice…' - infoitcultura : Eva Henger, la figlia 'bacchetta' la sorella: 'Mercedesz, proprio con un romanista?' - VIDEO - redazionerumors : Per raffreddare i bollenti spiriti, la naufraga ha deciso di godersi un po' di relax nelle acque dell'Honduras: il… -