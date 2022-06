Mercato Napoli, nuovo nome per il centrocampo: può arrivare dalla Spagna! (Di sabato 11 giugno 2022) In attesa della scelta definitiva di Bernardeschi, obiettivo dichiarato dal presidente De Laurentis, il Napoli studia un altro colpo a parametro zero. Come riporta il quotidiano Il Mattino, il Ds del club partenopeo Cristiano Giuntoli avrebbe nel mirino un centrocampista che attualmente veste la maglia della Real Sociedad. Si tratta di Adnan Januzaj. Adnan Januzaj Real Sociedad Napoli Il calciatore belga, con un passato anche al Manchester United, finirà la propria esperienza spagnola a fine mese, quando scadrà il contratto che lo ha legato al club negli ultimi cinque anni. Centrocampista duttile e dalle ottime qualità tecniche, il classe ’95 è stato uno dei perni della squadra allenata da Imanol Alguacil, collezionando 33 presenze e 3 gol contribuendo a raggiungere il sesto posto che è valso al club l’ingresso alla prossima UEFA Europa ... Leggi su rompipallone (Di sabato 11 giugno 2022) In attesa della scelta definitiva di Bernardeschi, obiettivo dichiarato dal presidente De Laurentis, ilstudia un altro colpo a parametro zero. Come riporta il quotidiano Il Mattino, il Ds del club partenopeo Cristiano Giuntoli avrebbe nel mirino un centrocampista che attualmente veste la maglia della Real Sociedad. Si tratta di Adnan Januzaj. Adnan Januzaj Real SociedadIl calciatore belga, con un passato anche al Manchester United, finirà la propria esperienza spagnola a fine mese, quando scadrà il contratto che lo ha legato al club negli ultimi cinque anni. Centrocampista duttile e dalle ottime qualità tecniche, il classe ’95 è stato uno dei perni della squadra allenata da Imanol Alguacil, collezionando 33 presenze e 3 gol contribuendo a raggiungere il sesto posto che è valso al club l’ingresso alla prossima UEFA Europa ...

