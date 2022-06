Mercato Napoli: non solo il Monza su Ounas, inserimento di un altro club di Serie A (Di sabato 11 giugno 2022) Mercato Napoli – Tra i vari calciatori in scadenza in casa Napoli, oltre ai volti ormai noti, spicca anche Adam Ounas. Il calciatore algerino è reduce da una stagione di alti e bassi, con Luciano Spalletti che ha puntato su di lui per la maggior parte delle volte da subentrato. Il suo accordo in essere con la società azzurra scade nel giugno del 2023, dopo che il club ha attivato nelle scorse stagione l’opzione unilaterale per il prolungamento. Anche per questo motivo, non è escluso che l’esterno offensivo possa cambiare aria in questa stagione, con di versi club che sono già sulle sue tracce. CalcioMercato: il Torino si inserisce tra il Monza e Ounas Uno dei club più chiacchierati per il futuro di Adam ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 11 giugno 2022)– Tra i vari calciatori in scadenza in casa, oltre ai volti ormai noti, spicca anche Adam. Il calciatore algerino è reduce da una stagione di alti e bassi, con Luciano Spalletti che ha puntato su di lui per la maggior parte delle volte da subentrato. Il suo accordo in essere con la società azzurra scade nel giugno del 2023, dopo che ilha attivato nelle scorse stagione l’opzione unilaterale per il prolungamento. Anche per questo motivo, non è escluso che l’esterno offensivo possa cambiare aria in questa stagione, con di versiche sono già sulle sue tracce. Calcio: il Torino si inserisce tra ilUno deipiù chiacchierati per il futuro di Adam ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : La scelta dell’#Udinese: resistere, se possibile, per #Udogie e #Beto. Il mercato è lungo. Ma accontentare… - MarcelloChirico : #Demiral ???? A questo punto la #Juventus spera in un non riscatto dell'@Atalanta_BC in modo da poter rimettere il gi… - SportdelSud : ???? Le ultime news su #FabiánRuiz, unite alla sua presenza in patria, alimentano le suggestioni di mercato: che ci… - CorSport : #Napoli e rinnovi tra dubbi e incertezze: la situazione da Politano a Demme ?? - Maurizio62 : Leggo del mercato del Napoli e siamo alla sbomilizzazione. Tutto e il contrario di tutto. Manca solo che cediamo 'o… -