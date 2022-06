Mercato Milan – Il Manchester City chiede 50 milioni per Gabriel Jesus (Di sabato 11 giugno 2022) Il Milan starebbe sondando il terreno per Gabriel Jesus, attaccante in uscita dal Manchester City. Ma per il brasiliano servono 50 milioni Leggi su pianetamilan (Di sabato 11 giugno 2022) Ilstarebbe sondando il terreno per, attaccante in uscita dal. Ma per il brasiliano servono 50

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, SEMPRE PIU' VICINO IL RISCATTO DI FLORENZI Alla Roma una cifra di circa 2,7 milioni di eur… - sportmediaset : In Olanda sicuri: fatta per Lang al Milan, si attende solo l'ok di RedBird #Milan #Lang #SportMediaset - sportmediaset : La Juve non molla Zaniolo e lancia la sfida al Milan #mercato #juve #live #sportmediaset - TheBest1899 : Ho bisogno di qualche notizia di mercato sul Milan - OnorioFerraro : RT @MilanPress_it: #MilanPrimavera, #Bosisio in uscita. Piace a squadre di #SerieB. #calciomercato -