"Me l'hanno proposto". Fabio Capello, clamorosa fuga di notizie: terremoto sulle panchine italiane? (Di sabato 11 giugno 2022) «La nazionale azzurra mi è stata proposta ma non c'erano i presupposti per iniziare la collaborazione». La rivelazione di Fabio Capello non è proprio una sorpresa, ma sentirlo dalla sua stessa voce lascia comunque pensare. L'ex tecnico di Milan e Roma è comunque convinto che l'attuale ct abbia intrapreso la strada giusta: «Mi sembra che Mancini abbia delle idee ben chiare su come far giocare in questo momento la squadra e in base, e questo è importante, ai giocatori che ha a disposizione». Secondo il tecnico la crisi del nostro calcio è radicata da tempo: «Le formazioni italiane non riescono a vincere la Champions League e questo è una conferma che il nostro livello e più basso rispetto ad altri campionati. Il livello dei giocatori a disposizione non è quindi elevato anche se ho visto qualcosa di interessante dopo le ultime due ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) «La nazionale azzurra mi è stata proposta ma non c'erano i presupposti per iniziare la collaborazione». La rivelazione dinon è proprio una sorpresa, ma sentirlo dalla sua stessa voce lascia comunque pensare. L'ex tecnico di Milan e Roma è comunque convinto che l'attuale ct abbia intrapreso la strada giusta: «Mi sembra che Mancini abbia delle idee ben chiare su come far giocare in questo momento la squadra e in base, e questo è importante, ai giocatori che ha a disposizione». Secondo il tecnico la crisi del nostro calcio è radicata da tempo: «Le formazioninon riescono a vincere la Champions League e questo è una conferma che il nostro livello e più basso rispetto ad altri campionati. Il livello dei giocatori a disposizione non è quindi elevato anche se ho visto qualcosa di interessante dopo le ultime due ...

Pubblicità

Donatel65682407 : Il #REFERENDUMGIUSTIZIA lo capiscono davvero pochi, forse quelli che lo hanno proposto (per convenienza), ma forse… - MDX_0x0 : AL CONTRARIO DEI VOTI ESPRESSI IN MODO DEMOCRATICO ,HANNO GIÀ PROPOSTO LA PROROGA PER ANCORA UN ANNO ?!?? Proroga de… - augustociardi75 : io ieri ve lo avevo detto che #BernardoSilva può andare via e che c'è il Barcellona. Lo hanno proposto pure in Ital… - Giusepp66890796 : RT @Caffe_Graziella: certo, davanti ad un simile referendum, si resta schifati.. quelli che lo hanno proposto vogliono trasformare il parla… - t_vitalie : @antoniopolito1 Per che parla il russo, ha capito subito che il titolo e fuorviante. Si, alcuni ospiti hanno propos… -