Maturità senza mascherine, Costa insiste: «Mercoledì il decreto: già facciamo votare i 18enni senza indossarle» (Di sabato 11 giugno 2022) Potrebbe arrivare già Mercoledì 15 giugno un decreto per abolire l’obbligo di indossare le mascherine per studenti e insegnanti in occasione degli esami di Maturità e terza media. Ne è sempre più convinto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, che in un’intervista al Corriere della Sera rilancia la necessità di cambiare una delle ultime restrizioni anti Covid ancora in vigore anche nella scuola: «Gli esami di Maturità devono svolgersi senza mascherina – incalza Costa – è una questione di coerenza e di responsabilità». Il decreto nel prossimo Cdm L’occasione per cancellare l’obbligo sarebbe il prossimo consiglio dei ministri, da cui è atteso anche il via libera per non indossare più le ... Leggi su open.online (Di sabato 11 giugno 2022) Potrebbe arrivare già15 giugno unper abolire l’obbligo di indossare leper studenti e insegnanti in occasione degli esami die terza media. Ne è sempre più convinto il sottosegretario alla Salute, Andrea, che in un’intervista al Corriere della Sera rilancia la necessità di cambiare una delle ultime restrizioni anti Covid ancora in vigore anche nella scuola: «Gli esami didevono svolgersimascherina – incalza– è una questione di coerenza e di responsabilità». Ilnel prossimo Cdm L’occasione per cancellare l’obbligo sarebbe il prossimo consiglio dei ministri, da cui è atteso anche il via libera per non indossare più le ...

Pubblicità

Open_gol : Il sottosegretario si dice fiducioso che nel prossimo Cdm possa arrivare un «brevissimo decreto» per eliminare le m… - ilriformista : Affondo di Costa contro il ministro Bianchi sulle mascherine obbligatorie per la Maturità: il sottosegretario annun… - Gazzettino : #mascherine, via l'obbligo per gli esami di maturità? Costa: «Devono svolgersi senza, al lavoro per nuovo decreto» - ma_frauz : troppo io che sto preparando l’esame di patente senza minimamente pensare che ho la maturità e che devo recuperare… - _portamivia_ : @aleegriffin03 Goditi la maturità e l’ultima estate senza pensieri della tua vita ( più o meno) ?? … Ma ricorda anc… -