Maturità 2022, non basta il toto-temi: sulla mascherina ancora regna il caos. Costa: “Gli esami siano senza, ci sarà un nuovo decreto” (Di sabato 11 giugno 2022) È battaglia sulla questione mascherina alla Maturità. Il governo Draghi si divide anche su questo tema. Da una parte il ministro della Salute, Roberto Speranza, deciso a farla indossare, dall’altra il sottosegretario dello stesso dicastero, Andrea Costa, che ha spiegato ancora oggi: “Gli esami di Maturità devono svolgersi senza mascherina, è una questione di coerenza e di responsabilità. Siamo al lavoro per un nuovo decreto”. In mezzo, il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che ha scelto la di lanciare la palla nel campo degli altri: “Saranno i presidenti di commissione a decidere”. Una soluzione che non piace al presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) È battagliaquestionealla. Il governo Draghi si divide anche su questo tema. Da una parte il ministro della Salute, Roberto Speranza, deciso a farla indossare, dall’altra il sottosegretario dello stesso dicastero, Andrea, che ha spiegatooggi: “Glididevono svolgersi, è una questione di coerenza e di responsabilità. Siamo al lavoro per un”. In mezzo, il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che ha scelto la di lanciare la palla nel campo degli altri: “Saranno i presidenti di commissione a decidere”. Una soluzione che non piace al presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, che ha ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Maturità 2022, la Lombardia a caccia di presidenti di commissione: una su quattro è scoperta. Rischiano di slittare… - Agenzia_Ansa : Maturità: i ragazzi ucraini potranno essere esonerati dagli esami di Stato. Anche da quelli di terza media, decide… - fattoquotidiano : Maturità 2022, non basta il toto-temi: sulla mascherina ancora regna il caos. Costa: “Gli esami siano senza, ci sar… - SignorCEO : RT @antgrasso_IT: Prima di investire nell'Intelligenza Artificiale bisogna conoscerne il livello di maturità per ridurre i rischi e aument… - MastroBlockcha1 : RT @antgrasso_IT: Prima di investire nell'Intelligenza Artificiale bisogna conoscerne il livello di maturità per ridurre i rischi e aument… -