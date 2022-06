Massimo Giletti | il retroscena dietro al suo malore | cosa gli è successo

Pubblicità

repubblica : Hanno tutti ragione | Grazie zio Massimo, gli effetti collaterali di Giletti a Mosca [di Stefano Cappellini] - rusembitaly : ?? L’intervista della Portavoce del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa Maria #Zakharova al progra… - stanzaselvaggia : L’inviato di guerra Massimo Giletti, in diretta lontano 1000 km dalla prima trincea, ha un calo di zuccheri come una sposina all’altare. - infoitcultura : Maurizio Costanzo al vetriolo su Massimo Giletti: “Va a rompere le balle al Cremlino, stesse in uno… - infoitcultura : Maurizio Costanzo affonda Massimo Giletti: così ha stroncato il collega -

la Repubblica

Maurizio Costanzo ha criticato il viaggio in Russia die la puntata da Mosca trasmessa dal conduttore di Non è L'arena. Il giornalista, durante la sua trasmissione radiofonica su R101, si è chiesto anche perchéabbia sentito il ...'Gli avrei detto di non andare'. Il critico televisivo Aldo Grasso si unisce al coro di critiche aper la conduzione del talk Non è l'Arena da Mosca. Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, il giornalista mette in fila i motivi per cuiavrebbe fatto meglio a restare ... Hanno tutti ragione | Grazie zio Massimo, gli effetti collaterali di Giletti a Mosca Credo che abbia sentito una ferita perché ha visto veramente come è stato trattato”, il commento di Morelli Una puntata rovente con l’abbandono polemico di Alessandro Sallusti e poco dopo il malore im ...Quelli lì, chi li ha invitati (in riferimento a Maria Zakharova, ndr) Li avrà invitati Giletti e la sua redazione, qualcuno li ha chiamati”, il commento al vetriolo di Maurizio Costanzo. Il giornalis ...