Mascherine, via l'obbligo per gli esami di maturità? Costa: «Devono svolgersi senza». Ipotesi nuovo decreto il 15 giugno in Cdm (Di sabato 11 giugno 2022) A pochi giorni dal via agli esami di maturità, è aperto il dibattito sull'utilizzo o meno delle Mascherine da parte degli studenti. A spingere per il "no" è... Leggi su ilmattino (Di sabato 11 giugno 2022) A pochi giorni dal via aglidi, è aperto il dibattito sull'utilizzo o meno delleda parte degli studenti. A spingere per il "no" è...

Pubblicità

borghi_claudio : 'Il SOLITO Claudio Borghi' Ma poveretti. Salvini: 'Mascherine ai seggi? Un bavaglio'. L'ultimo complotto della Leg… - ajlamesa : Mascherine alla maturità, Costa: 'Un obbligo che non ha più ragione di restare: vanno tolte' - j_dibreme : @SaverioMascaro Beh che uno che si è fatto anche l'olio motore 5w/30 per via endovena, venga adesso a parlarci di m… - yattamau : #Sileri: “Via le mascherine da metà giugno, ormai il paese è in sicurezza: le sottovarianti non fanno paura” - infoitinterno : Via mascherine alla maturità, Costa apre all’ipotesi decreto legge: “Possibile decisione al prossimo Consiglio dei… -