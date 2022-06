Mascherine alla maturità, bocciate dal 75%. Il Governo nei prossimi giorni potrebbe intervenire con un decreto legge [ESITO SONDAGGIO] (Di sabato 11 giugno 2022) Un netto no quello degli utenti di Orizzonte Scuola alla mascherina durante gli esami di Stato. Sul tema si è aperto un grandissimo dibattito nei giorni scorsi e ancora non si hanno indicazioni certe. Tuttavia, la prossima settimana, il Governo potrebbe prendere una decisione in merito. L'articolo Mascherine alla maturità, bocciate dal 75%. Il Governo nei prossimi giorni potrebbe intervenire con un decreto legge ESITO SONDAGGIO . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 11 giugno 2022) Un netto no quello degli utenti di Orizzonte Scuolamascherina durante gli esami di Stato. Sul tema si è aperto un grandissimo dibattito neiscorsi e ancora non si hanno indicazioni certe. Tuttavia, la prossima settimana, ilprendere una decisione in merito. L'articolodal 75%. Ilneicon un

