Pubblicità

Gazzetta_it : Martinenghi: 'La medaglia olimpica ce l’ho e non cambio tattica, saranno gli altri a preoccuparsi di me' #Sportweek -

La Gazzetta dello Sport

Perchénuota senza ossessioni, ma per il piacere esclusivamente ludico di lasciare un'impronta diversa in acqua. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi ...Una star indiscussa, Federico Burdisso, doppiadi bronzo alle olimpiadi di Tokyo 2020, nei 200 Farfalla e nella 4 100 mista con Miressi, Ceccon e. Per l'occasione il parco CLT ... Martinenghi: "La medaglia olimpica ce l’ho e non cambio tattica, saranno gli altri a preoccuparsi di me"