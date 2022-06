Mario Strikers Battle League Football: al via la prima Twitch Cup (Di sabato 11 giugno 2022) Mario Strikers: Battle League Football è già disponibile per Nintendo Switch, ma non fatevi sfuggire la sua prima Twitch Cup prevista per domani Domenica 12 giugno, infatti, si svolgerà la prima Mario Strikers: Battle League Football Twitch Cup, torneo che vedrà sfidarsi ben 16 content creator in diretta streaming sulla piattaforma viola. A partire dalle ore 15:00, gli spettatori potranno seguire tutte le partite sui rispettivi canali e dal punto di vista dei vari creator coinvolti, accoppiati grazie alla funzione stream squad di Twitch, oppure globalmente sul canale Cydonia Chiara, con il casting in tempo reale di Cydonia, Terenas ... Leggi su tuttotek (Di sabato 11 giugno 2022)è già disponibile per Nintendo Switch, ma non fatevi sfuggire la suaCup prevista per domani Domenica 12 giugno, infatti, si svolgerà laCup, torneo che vedrà sfidarsi ben 16 content creator in diretta streaming sulla piattaforma viola. A partire dalle ore 15:00, gli spettatori potranno seguire tutte le partite sui rispettivi canali e dal punto di vista dei vari creator coinvolti, accoppiati grazie alla funzione stream squad di, oppure globalmente sul canale Cydonia Chiara, con il casting in tempo reale di Cydonia, Terenas ...

