Marefestival Salina | Lunetta Savino tra le stelle del Premio Troisi 2022

(Di sabato 11 giugno 2022) foto di Gianmarco Chieregato– Dopo l’annuncio nelle scorse settimane di Neri Parenti, Ricky Tognazzi, Paolo Conticini e Simona Izzo, un’altra stella del cinema italiano si aggiunge al parterre dell’XI edizione di, da giovedì 23 a sabato 25 giugno a Malfa (isole Eolie): l’attricericeverà ilin ricordo di Massimo, di cui sono direttore artistico Massimiliano Cavaleri e madrina Maria Grazia Cucinotta. Laè uno dei volti più amati dal pubblico: ha interpretato oltre 25 film e circa 20 serie per la televisione, dimostrando sempre grande versatilità artistica calandosi in personaggi leggeri e brillanti come in ruoli drammatici, sempre con profondità e stile. Diretta da registi del calibro di ...