Marco Bocci: chi è, età, carriera, film e serie tv, altezza, chi è la moglie, Laura Chiatti, Instagram, figli (Di sabato 11 giugno 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo. Oggi i telespettatori avranno modo di rivivere l’intervista fatta dalla padrona di casa, Silvia Toffanin, all’attrice Laura Chiatti, che si è raccontata a cuore aperto tra vita privata e carriera. Dagli esordi al debutto di Marco Bocci Marco Bocci, nome d’arte di Marco Bocciolini, è nato a Marsciano il 4 agosto del 1978. È un attore italiano noto per il ruolo del commissario Nicola Scialoja nella serie televisiva Romanzo Criminale e del vicequestore Domenico Calcaterra nella serie TV Squadra Antimafia. Si è diplomato in recitazione presso il Conservatorio Teatrale d’Arte Drammatica “La Scaletta”, a Roma. Esordisce come ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 giugno 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo. Oggi i telespettatori avranno modo di rivivere l’intervista fatta dalla padrona di casa, Silvia Toffanin, all’attrice, che si è raccontata a cuore aperto tra vita privata e. Dagli esordi al debutto di, nome d’arte diolini, è nato a Marsciano il 4 agosto del 1978. È un attore italiano noto per il ruolo del commissario Nicola Scialoja nellatelevisiva Romanzo Criminale e del vicequestore Domenico Calcaterra nellaTV Squadra Antimafia. Si è diplomato in recitazione presso il Conservatorio Teatrale d’Arte Drammatica “La Scaletta”, a Roma. Esordisce come ...

Pubblicità

Ilsuperbo89 : @dumurin Beh Marco Bocci per me è inarrivabile. Bellissimo anche Emanuele Bosi, scomparso dai radar. E come lineam… - Giorot74 : Ma se in uno spot pubblicitario scegli Marco Bocci come testimonial, perché lo chiami Federico??? - Umbria24 : Carsulae teatro 2022, in scena anche Marco Bocci e Riccardo Leonelli - StreamingVideo_ : The TV Series Romanzo Criminale, The Complete Series went on sale today for 10.99 on iTunes Starring: Vinicio Marc… - Chasingadream85 : Ma quanto è ridicola la pubblicità di Enel dove c’è Marco Bocci ma lo chiamano Federico??? ???? -