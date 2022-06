Marchisio | «In Italia l’obiettivo è sempre il risultato | o a scuola il voto Non si fa più attenzione al percorso»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 11 giugno 2022) Sette, settimanale del Corriere della Sera, ospita un’intervista a Claudio, ex calciatore Juve oggi commentatore sportivo. Parla di calcio femminile e di calcio giovanile. «Il calcio femminile, come quello dei ragazzini delle squadre giovanili, dà fiducia in sé stessi. Il movimento è sano, si gioca a calcio per “giocare a pallone”, c’è in linea generale un rispetto maggiore». Continua: «Nelle categorie inferiori c’è senza dubbio un equilibrio più sano rispetto a quelle superiori, senza problemi di razzismo o di questo genere presenti in alcune frange del tifo. Quella non è passione, ma violenza. La passione non c’entra nulla. Nel calcio giovanile e in quello femminile certe cose non succedono perché ci sono meno riflettori puntati addosso, meno attenzioni e più lealtà. Ci sono molti aspetti da migliorare nella parte maschile». L’ossessione per i ritmi alti ha ...